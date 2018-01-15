Бьорндалена оставили без Олимпиады в Пхенчхане

Живая легенда мирового биатлона норвежец Оле-Эйнар Бьорндален не включен состав сборной Норвегии на Олимпийские игры-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

По мнению руководства норвежского биатлона, великий спортсмен не достиг тех кондиций, которые позволили бы ему достойно представлять Норвегию на Играх.

43-летний Бьорндален — самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр (13 медалей, из них 8 золотых), 20-кратный чемпион мира и 6-кратный обладатель Большого Хрустального глобуса.

В 2002 году на ЗОИ в Солт-Лейк-Сити он завоевал четыре из четырех возможных золотых медалей (на фото), став тем самым единственным в мире абсолютным олимпийским чемпионом по биатлону.

Он делит с лыжником Бьёрном Дели рекорд по количеству титулов чемпиона зимних Олимпиад.