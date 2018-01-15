СБУ знает, куда сбежал экс-глава самопровозглашенной ЛНР Плотницкий

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Экс-руководитель самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий скрывается на территории России.

СБУ знает, где прячется Плотницкий

Как рассказал в эфире «Громадського радио» руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов, по данным спецслужбы, «Плотницкий находится на территории Российской Федерации. И это все пока, что я могу сказать. Потому что много можно рассказывать, но лучше показывать конкретными материалами», пишет УНИАН.

Как сообщалось, 24 ноября Плотницкий подал в отставку, а его пост позже занял Леонид Пасечник.

 

 

Фото ghall.com.ua

 


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Тэги: Украина ЛНР СБУ Персона: Игорь Плотницкий Игорь Гуськов

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