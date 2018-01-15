На выборах в Минске в ряде округов столкнутся друг с другом оппозиционные кандидаты

На выборах депутатов Мингорсовета в ряде избирательных округов друг с другом будут соперничать оппозиционные кандидаты.

Сведения о выдвижении кандидатов в депутаты размещены на сайте Мингорисполкома, пишет БелаПАН.

Например, по Кальварийскому избирательному округу № 38 выдвигаются член бюро Белорусской партии левых «Справедливый мир» и руководитель предвыборного штаба кампании «Говори правду» Сергей Возняк, заместитель председателя Белорусской партии «Зелёные» Дмитрий Кучук и лидер общественного объединения «Альтернатива» (зарегистрировано в Латвии) Олег Корбан.

По Академическому округу № 48 выдвигаются председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич и заместитель председателя партии «Справедливый мир» Валерий Ухналев.

Экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич выдвигается кандидатом в Мингорсовет по Заславскому избирательному округу № 40, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов — по Старовиленскому округу № 41, помощник депутата Палаты представителей Анны Канопацкой Денис Тихоненко — по Асаналиевскому округу № 15, активист Партии БНФ Юрий Мелешкевич — по Слободскому округу № 28, политик Сергей Скребец — по Плехановскому округу № 10, заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Алексей Сигаев — по Карбышевскому округу № 50.

Переизбирается депутатом Мингорсовета также его действующий председатель Василий Панасюк (Матусевичский округ № 33).

Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить до 18 января. Предвыборная агитация начнется с момента регистрации кандидата в депутаты и продлится до 17 февраля.

В целом депутаты будут избираться в 1309 местных советов по 18 111 округам.