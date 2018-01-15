В ТРЦ «Галилео» рука трехлетнего ребенка застряла в эскалаторе

Столичные спасатели выезжали сегодня на вызов в торгово-развлекательный центр «Галилео». Здесь понадобилась их помощь трехлетнему ребенку.

Как сообщили в городском управлении МЧС, в эскалаторе застряла рука мальчика. Спасатели сделали свою работу на отлично.

Ребенок был доставлен в больницу с подозрением на перелом пальцев.

В ТРЦ "Галилео" в #Минск рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе - доставали спасатели. Малыша забрали в больницу на обследование в больницу с подозрением на перелом пальцев. pic.twitter.com/fOk1rFLUdd — МЧС Минска (@112MINSK) 15 января 2018 г.

А в минувшее воскресенье спасатели помогли еще одному ребенку, у которого палец застрял в отверстии металлического ключа.

С помощью подручных средств (нитки с иголкой) спасатели достали средний палец мальчика из западни. Госпитализация не понадобилась.