В ТРЦ «Галилео» рука трехлетнего ребенка застряла в эскалаторе
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Столичные спасатели выезжали сегодня на вызов в торгово-развлекательный центр «Галилео». Здесь понадобилась их помощь трехлетнему ребенку.
Как сообщили в городском управлении МЧС, в эскалаторе застряла рука мальчика. Спасатели сделали свою работу на отлично.
Ребенок был доставлен в больницу с подозрением на перелом пальцев.
А в минувшее воскресенье спасатели помогли еще одному ребенку, у которого палец застрял в отверстии металлического ключа.
С помощью подручных средств (нитки с иголкой) спасатели достали средний палец мальчика из западни. Госпитализация не понадобилась.
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