Хоккеисты минского «Динамо» проведут домашнюю серию в юбилейных джерси

На протяжении всей юбилейной серии (матчи 16, 18, 22 и 25 января) хоккеисты «Динамо-Минск» будут выступать в привычной для болельщиков форме.

Завтра – и на протяжении всей юбилейной серии (матчи 16, 18, 22 и 25 января), «зубры» сыграют в своих привычных джерси – но с юбилейным логотипом, приуроченным к 70-летию клуба! Приходи на матчи! Историю мы делаем вместе! pic.twitter.com/MygQdTgK3H — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 15 января 2018 г.

Впрочем, 70-летие клуба незамеченным не останется. Как сообщили в пресс-службе «зубров», на джерси минчан появится юбилейная эмблема.

«По окончании юбилейной серии стать обладателем этих джерси с автографами игроков сможет каждый: все хоккейные свитера будут выставлены на аукцион», — отметили в клубе.

В «Динамо» подчеркнули, что все вырученные средства пойдут на развитие детско-юношеского хоккея.

Остается напомнить, что 16 января минчане сразятся с «Амуром», 18-го — с «Куньлунем», 22-го — с «Адмиралом», а 25-го — со «Слованом».