Хоккеисты минского «Динамо» проведут домашнюю серию в юбилейных джерси

/ Спорт
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На протяжении всей юбилейной серии (матчи 16, 18, 22 и 25 января) хоккеисты «Динамо-Минск» будут выступать в привычной для болельщиков форме.

Впрочем, 70-летие клуба незамеченным не останется. Как сообщили в пресс-службе «зубров», на джерси минчан появится юбилейная эмблема.

«По окончании юбилейной серии стать обладателем этих джерси с автографами игроков сможет каждый: все хоккейные свитера будут выставлены на аукцион», — отметили в клубе.

В «Динамо» подчеркнули, что все вырученные средства пойдут на развитие детско-юношеского хоккея.

Остается напомнить, что 16 января минчане сразятся с «Амуром», 18-го — с «Куньлунем», 22-го — с «Адмиралом», а 25-го — со «Слованом».

 


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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Город: Минск

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