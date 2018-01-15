В Регенсбурге во время серии нападений было ранено двое полицейских

Баварская полиция сообщила о том, что у одного служащего вследствие нападения сломана лодыжка. У второго было диагностировано сотрясение мозга и рваная рана.

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В субботу вечером полицейские наблюдали за группой из примерно 15 шумных подростков, 17-летний кулаком ударил служащего в затылок, пишет germania.one. Мужчине удалось схватить нападавшего, но в этот момент еще один подросток ударил его ногой по голове. Позже полицейский был доставлен в больницу с рваной раной над глазом.

В центре города во время вызова из-за нарушения общественного покоя, организатор вечеринки повалил полицейского на землю, когда тот хотел установить его личность. Гости вечеринки всячески препятствовали задержанию организатора, обливали полицейских пивом и оскорбляли их. Во время конфликта полицейский сломал лодыжку, его доставили в больницу.

В северной части города агрессивное сопротивление при задержании оказывал мужчина, давно находившийся в розыске. Все полицейские в ходе операции получили легкие травмы.

Во время еще одного вызова на служителей правопорядка вновь было совершено нападение. В полицию сообщили о том, что в одной из квартир завязалась драка. Когда служащие прибыли на место, 33-летний мужчина напал на полицейских. Возможно, причиной агрессивного поведения нападавшего было употребление наркотиков, так как у него в квартире при обыске обнаружили оборудование для выращивания марихуаны.