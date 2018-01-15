Могилевчанин просит Генпрокуратуру выяснить, куда пошли выделенные на консервацию долгостроя деньги

Провести проверку целевого использования 600 млн неденоминированных рублей, выделенных на консервацию недостроенного корпуса Белорусско-российского университета (БРУ), просит Генпрокуратуру могилевский активист Алексей Павловский.

Объект «Белорусско-российский университет. Учебно-лабораторный корпус со спорткомплексом» является долгостроем с 1990-х годов, находится в нескольких сотнях метров от здания Могилевского облисполкома на улице Ленинской. Дата ввода объекта неоднократно менялась, в настоящее время стройка считается законсервированной. В течение последних лет граждане в коллективных обращениях в различные инстанции неоднократно требовали ввести в строй здание, однако власти отказываются это делать, ссылаясь на отсутствие денег.

О том, что Государственной инвестиционной программой на 2016 год на консервацию объекта «Белорусско-российский университет. Учебно-лабораторный корпус со спорткомплексом» выделено 600 млн неденоминированных рублей, в мае 2016 года сообщил Павловскому тогдашний заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. О выделении денег на консервацию свидетельствует и подробное описание инвестиционной программы.

Однако на протяжении прошедшего времени какие-либо действия по консервации объекта не проводились. Павловский, являясь строителем-каменщиком 5-го разряда, неоднократно указывал, что на объекте не была установлена крыша, не закрыты оконные проемы и штукатурка фасада. Вследствие этого атмосферные осадки продолжают разрушать недостроенное здание, все больше увеличивая стоимость его строительства.

В декабре 2017 года Павловский обратился с этой проблемой к помощнику президента по Могилевской области Геннадию Лавренкову. После приема у чиновника активист получил ответ от ректора БРУ Игоря Сазонова, что на консервацию недостроенного корпуса университета денежные средства не выделялись.

После этого общественный активист обратился с письмом в Генеральную прокуратуру. Он просит надзорное ведомство провести проверку на предмет хищения или нецелевого использования денег, выделенных на консервацию долгостроя.

«Из-за неконсервации объекта на нем не были проведены мероприятия, предотвращающие разрушение конструкции. Это приведет к значительному удорожанию строительства и срыву сроков ввода здания в эксплуатацию», — заявил БелаПАН Павловский.