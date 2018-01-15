19 января «Белая Русь» может стать партией: в работе съезда ожидается участие Лукашенко
Третий съезд республиканского общественного объединения «Белая Русь» состоится 19 января в Минске.
Как сообщил БелаПАН заместитель председателя организации Александр Шатько, в мероприятии предполагается участие Александра Лукашенко.
Ожидалось, что съезд пройдет в ноябре 2017 года, однако он был перенесен. Не исключалось, что участники рассмотрят вопрос о преобразовании организации в политическую партию.
Повестка дня съезда пока не обнародована.
Учредительный съезд, на котором были рассмотрены вопросы создания РОО «Белая Русь» и утвержден устав организации, прошел 17 ноября 2007 года. В республиканский совет вошло 85 человек — известные политические и общественные деятели, педагоги, врачи, рабочие и служащие, представители государственных органов.
«Белая Русь» насчитывает более 170 тыс. членов и 8 тыс. первичных организаций.
Обсудим?