Игорь Кизим: для наших представителей на переговорах в Минске созданы все условия

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим опроверг информацию о ненадлежащих условиях работы представителей страны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Группа, куда входят также представители России и сепаратистов из т.н. донецкой и луганской народных республик, регулярно собирается в Минске.

В интервью телеканалу «112» бывший украинский посол в Минске и бывший представитель страны в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявил, что его «поразил волонтерский принцип украинской дипломатии».

«Это значит, что ты работаешь, но не имеешь ни документов, необходимых для обеспечения этого процесса. Ты не имеешь четких инструкций, как ты должен действовать, ни элементарных условий для обеспечения того, чтобы ты мог бы аргументировать... Вы просто не представляете, какое унижение испытывает там премьер-министр Марчук (в 1995 году. — БелаПАН.), президент Кучма (1994—2005. — БелаПАН.)», — сказал Безсмертный.

По его словам, все участники переговоров от Украины ездят в Минск за свой счет. «Я не знаю, как сейчас, но иногда случались ситуации такие, что люди в посольстве там спали вповалку по 12 человек на полу. Дипломаты. Представители Украины», — заявил дипломат.

«Участники группы от Украины живут в гостиницах, в нормальных условиях, — подчеркнул Кизим в комментарии БелаПАН. — Им оплачивается проезд, они получают командировочные. Посольство обеспечивает их встречу в аэропорту, для чего задействован практически весь автопарк дипмиссии. Белорусская сторона оказывает содействие работе наших представителей. Когда прилетают Кучма или Марчук, они проходят через зал официальных лиц и делегаций, остальные — через VIP-зал».

По словам дипломата, в посольстве оборудована комната для участников переговоров со стороны Украины, где они могут связаться с Киевом и доложить о ситуации.