Умер лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов

В понедельник, 15 января, ушел из жизни один из лидеров несистемной оппозиции, руководитель движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов.

Как сообщила Naviny.by бывший депутат Государственной думы России Дарья Митина, Анпилов 13 января ехал на встречу кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина с дoверенными лицами. По дороге у него случился oбширный инсульт.

Три дня политик находился в Институте Склифосовского в кoме. Он скончался в понедельник вечером.

Виктор Анпилов стал известным после октябрьских событий 1993 года, когда активно выступал на стороне Верховного Совета. Его арестовали 7 октября, но 26 февраля 1994-го освободили из СИЗО «Лефортово» по решению Госдумы.