В Барановичах милиция штурмом брала квартиру мужчины, который угрожал взорвать здание

Днем 15 января в Барановичский ГОВД позвонил житель одного из домов на 1-м переулке Водопроводном и сообщил, что собирается взорвать здание. Мужчина заявил, что заполняет квартиру газом и скоро произойдет взрыв, пишет Intex-press.

Также мужчина сказал милиции, что неизвестные ему люди требуют от него передать им 150 белорусских рублей, сообщается на сайте УВД Брестского облисполкома.

На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший наряд милиции. По прибытии правоохранителей мужчина дверь не открыл. В разговоре с сотрудниками он вел себя неадекватно, высказывал намерения совершить суицид и взорвать дом.

Кроме этого, мужчина 25 раз звонил в экстренные службы города с различными угрозами и сообщениями.

Милиция приняла решение эвакуировать жильцов дома. В здании отключили газ и электричество. Эвакуировали 11 человек.

После безуспешных переговоров в 17:05 сотрудники милиции взяли штурмом квартиру правонарушителя.

Специальными службами было проведено обследование жилых помещений дома, каких-либо взрывоопасных предметов обнаружено не было. Угрозы для жизни и здоровья жильцов нет.

По данному факту проводится проверка, выясняются мотивы и причины произошедшего.

Задержанный передан медицинским работникам.

Фото предоставлены Intex-press очевидцем инцидента