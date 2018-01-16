Полиция назвала «необъяснимой» смерть солистки The Cranberries

Смерть 46-летней солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан полиция на данный момент характеризует как «необъяснимую». Об этом сообщает телеканал RTE со ссылкой на правоохранителей Лондона, куда певица приехала для записи новой песни.

Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 9:05 утра по местному времени 15 января. Врачи констатировали смерть О'Риордан на месте.

Следствие продолжается.

The Cranberries были одной из ведущих групп в жанре альтернативного рока в 90-х, их главный хит – Zombie (1994 год).

О'Риордан присоединилась к коллективу в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом The Cranberries. С 2003 года она начала сольную карьеру, но затем вернулась в группу.

В 2017 году The Cranberries начали тур по Европе и Северной Америке, но он был прерван из-за проблем со спиной у О'Риордан.