Саснович вышла во второй круг открытого чемпионата Австралии по теннису

Белорусская теннисистка Александра Саснович (56-е место в рейтинге ВТА) вышла во второй круг открытого чемпионата Австралии — первого из четырех в сезоне турниров «Большого шлема».

16 января в 1/64 финала она за 1 час 5 минут она победила американку Кристину Макхейл (73) — 6:3, 6:2.

Следующей соперницей Саснович будет победительница матча Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 30) — Шелби Роджерс (США, 67).

Выход во второй круг (2016, 2018) пока является наивысшим достижением белорусской теннисистки на Australian Open.