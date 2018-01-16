Беларусь хочет принять Суперкубок УЕФА в 2020 году

Заинтересованность в проведении Суперкубка УЕФА в 2020 году выразили девять национальных ассоциаций, в числе которых и Белорусская федерация футбола, сообщает официальный сайт УЕФА.

Беларусь предлагает провести матч за Суперкубок УЕФА на минском стадионе «Динамо», реконструкция которого должна завершиться летом 2018 года. В 2019-м, напомним, арена примет Европейские игры.

После тщательного рассмотрения всех заявок УЕФА сделает выбор в мае 2018 года.

Помимо Беларуси на проведение матча за Суперкубок УЕФА-2020 претендуют:

Албания, Тирана, «Национальный»

Израиль, Хайфа, «Самми Офер»

Казахстан, Алматы, «Центральный»

Молдова, Кишинев, «Зимбру»

Португалия, Порту, «Драгау»

Северная Ирландия, Белфаст, «Уиндзор Парк»

Финляндия, Хельсинки, «Олимпийский»

Франция, Ницца, «Стад-де-Нис».

Как отмечает пресс-служба УЕФА, выражение интереса не имеет юридической силы. Окончательные заявки вместе с заявочными досье должны быть поданы до 29 марта 2018 года.

Исполком УЕФА назовет ассоциацию, которая примет матч за Суперкубок УЕФА-2020, в мае 2018 года, пишет TUT.by.