Суд в США принял сторону Азаренко в деле об опеке над ее сыном

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Суд Калифорнии вынес решение в пользу бывшей первой ракетки мира белоруски Виктории Азаренко по делу об опеке над ее сыном, сообщает TMZ.

Виктория Азаренко: Я не оставлю ребенка в США

Юристам Азаренко удалось убедить калифорнийский суд, что это дело должно рассматриваться не в США, а в Беларуси. Белорусский суд, в свою очередь, уже отдал право опеки Азаренко. Теперь у отца ребенка Билли МакКига есть 3 недели на то, чтобы подать апелляцию, но команда Азаренко не сомневается в успешном завершении процесса.


Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

В прошлом году МакКиг подал на Азаренко в суд Лос-Анджелеса, и на время процесса судья запретил обоим родителям вывозить ребенка из Калифорнии. Из-за этого Азаренко не могла участвовать в турнирах и пропустила в том числе US Open и Australian Open.

Сообщается, что Азаренко хочет как можно быстрее вместе с сыном переехать в Беларусь.


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Тэги: теннис Персона: Виктория Азаренко Билли МакКиг

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