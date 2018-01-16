Суд в США принял сторону Азаренко в деле об опеке над ее сыном

Суд Калифорнии вынес решение в пользу бывшей первой ракетки мира белоруски Виктории Азаренко по делу об опеке над ее сыном, сообщает TMZ.

Юристам Азаренко удалось убедить калифорнийский суд, что это дело должно рассматриваться не в США, а в Беларуси. Белорусский суд, в свою очередь, уже отдал право опеки Азаренко. Теперь у отца ребенка Билли МакКига есть 3 недели на то, чтобы подать апелляцию, но команда Азаренко не сомневается в успешном завершении процесса.

В прошлом году МакКиг подал на Азаренко в суд Лос-Анджелеса, и на время процесса судья запретил обоим родителям вывозить ребенка из Калифорнии. Из-за этого Азаренко не могла участвовать в турнирах и пропустила в том числе US Open и Australian Open.

Сообщается, что Азаренко хочет как можно быстрее вместе с сыном переехать в Беларусь.