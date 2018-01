Уроженец Беларуси Александр Рыбак, который победил на конкурсе «Евровидение-2009», представляя Норвегию, решил вновь принять участие в конкурсе. Об этом певец сообщил на своей странице в Фейсбуке.

С песней That's How You Write А Song («Вот как вы пишете песню») Рыбак вошел в число 10 участников норвежского национального отбора. Победитель определится 10 марта.