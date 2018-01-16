Решал вопросы. При получении взятки задержан руководитель филиала «Минскоблдорстроя»

Оперативники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали руководителя одного из филиалов КУП «Минскоблдорстрой» при получении взятки.

По информации ДФР, мужчина брал деньги за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. В частности, директор фирмы, занимающейся поставкой битума, заплатил ему за содействие в заключении договора и погашение филиалом дебиторской задолженности.

С декабря 2016 года по январь 2018-го руководитель филиала получил в качестве взятки от директора данной фирмы материальные ценности на общую сумму более 18 тысяч рублей.

Руководитель филиала был задержан работниками финансовой милиции в январе этого года в Минске при получении очередной взятки в сумме 2,3 тысячи долларов.

Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (получение вятки) УК. Задержанный заключен под стражу, ему предъявлено обвинение, а на имущество наложен арест.