Решал вопросы. При получении взятки задержан руководитель филиала «Минскоблдорстроя»

Оперативники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали руководителя одного из филиалов КУП «Минскоблдорстрой» при получении взятки.

Действуя из корыстных побуждений, с использованием служебных полномочий, мужчина принимал деньги за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. В частности, директор коммерческой организации, занимающейся поставкой мазута (битума), заплатил ему за содействие в заключении договора поставки с филиалом и осуществлении оплат за поставленную продукцию, в том числе погашение филиалом дебиторской задолженности, сообщили БЕЛТА в ДФР.

«Финансовой милицией установлено, что, действуя подобным образом с декабря 2016 года по январь 2018-го, руководитель филиала получил в качестве взятки от директора указанной коммерческой организации материальные ценности на общую сумму более Br18 тыс., то есть в крупном размере», — отметил заместитель начальника отдела ДФР КГК Юрий Кардымон.

Руководитель филиала был задержан работниками финансовой милиции в январе этого года в Минске при получении очередной взятки в сумме 2,3 тыс. долларов. Эти деньги были обнаружены и изъяты у мужчины в ходе личного обыска.

На основании собранных материалов управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (получение вятки) УК. В отношении руководителя филиала применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение, на имущество наложен арест.