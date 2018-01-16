Лукашенко: Беларусь — миролюбивое европейское государство, выступающее донором безопасности

Беларусь является миролюбивым европейским государством и выступает в качестве донора безопасности. Об этом 16 января, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, заявил Александр Лукашенко.

«Наши сердца всегда открыты для партнеров, заинтересованных в укреплении отношений, расширении всестороннего сотрудничества. Беларусь сегодня — это миролюбивое европейское государство, выступающее донором безопасности и площадкой по урегулированию ряда конфликтов в регионе, — цитирует главу государства БЕЛТА. — Белорусские предложения по различным моделям интеграции, совместному противодействию современным вызовам и угрозам завоевывают все больше сторонников среди других государств и международных организаций».

Президент отметил, что фундаментом стабильности, залогом суверенитета и независимости любой страны всегда выступает экономика. «В прошлом году нам удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике», — подчеркнул белорусский лидер. Приняты также важные решения, призванные стимулировать деловую инициативу и активность инвесторов. Всемерно поощряются предпринимательство и инновационная деятельность, сформулированы понятные правила для бизнеса.

«В Беларуси развиваются атомная энергетика, биотехнологии. Созданы беспрецедентные правовые условия для функционирования IT-индустрии. Белорусские медики в своих клиниках на высочайшем уровне научились оказывать услуги в области нейрохирургии, кардиологии, онкологии, трансплантологии и реабилитации», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, это предоставляет дополнительные возможности для укрепления связей с государствами на всех континентах.