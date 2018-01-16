На втором энергоблоке Белорусской АЭС завершена установка парогенераторов

Четыре парогенератора, предназначенные для оснащения второго энергоблока Белорусской АЭС, установлены в здании реактора, сообщил отдел информации и общественных связей РУП «Белорусская АЭС».

Корпус каждого парогенератора весом 330 тонн был поднят на транспортную эстакаду и по рельсам через транспортный шлюз перемещен внутрь здания реактора на отметку плюс 26 метров и с помощью полярного крана установлен на штатное место.

АЭС возводится под Островцом (Гродненская область), вблизи белорусско-литовской границы, за счет кредита России. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

В 2016-2017 годах на БелАЭС провели стресс-тесты. 8 ноября начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Ольга Луговская сообщила журналистам, что результаты тестирования показали ее устойчивость к экстремальным внешним условиям, передает БелаПАН.