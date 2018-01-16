В Гомеле будут судить группу подростков за преступления против чужой собственности, общественного порядка и нравственности

Прокуратура Гомельской области направила в суд Центрального района Гомеля уголовное дело о преступлениях группы несовершеннолетних против чужой собственности, общественного порядка и нравственности.

Как сообщает Генеральная прокуратура, следствием установлено, что молодые люди посредством переписки в социальных сетях предлагали определенным жителям Гомеля (с нетрадиционной сексуальной ориентацией) встретиться, как правило, на остановках общественного транспорта или рядом с рынком. После встречи окружали потенциальную жертву, под угрозой применения насилия отводили в места, где их противоправным действиям не могли бы помешать третьи лица. Далее несовершеннолетние, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу и общепринятым правилам поведения, действуя с исключительным цинизмом, высказывали в адрес потерпевших дискредитирующие их сведения, которые те желали бы сохранить в тайне, угрозы применения насилия.

Одному потерпевшему после оскорблений и нанесения побоев частично обрили голову и облили ее зеленкой, другому — налили этот раствор на руки и заставили нанести на лицо.

Действия обвиняемых в данной части квалифицированы как злостное и особо злостное хулиганство по чч. 2 и 3 ст. 339 УК.

Отдельным участникам группы также вменяют в вину кражи (чч. 1 и 2 ст. 205 УК), грабежи (ч. 1 ст. 206 УК), вымогательства (ч. 1 ст. 208 УК), распространение порнографических материалов и изображений с использованием интернета (ч. 2 ст. 343 УК), передает БелаПАН.