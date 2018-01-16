В Гомеле будут судить группу подростков, устраивавших охоту на лиц нетрадиционной сексуальной ориентации

Прокуратура Гомельской области направила в суд Центрального района Гомеля уголовное дело о преступлениях группы несовершеннолетних против чужой собственности, общественного порядка и нравственности.

Следствием установлено, что молодые люди списывались в социальных сетях с жителями Гомеля нетрадиционной сексуальной ориентации и предлагали им встретиться.

Как правило, встречи назначались на остановках общественного транспорта или рядом с рынком. Подростки окружали потенциальную жертву, под угрозой применения насилия отводили в тихие места и там всячески оскорбляли свои жертвы и издевались над ними, угрожали разглашением сведений, которые те хотели бы сохранить в тайне.

Одному потерпевшему после оскорблений и нанесения побоев частично обрили голову и облили ее зеленкой, другому — налили зеленку на руки и заставили размазать по лицую

Действия обвиняемых в данной части квалифицированы как злостное и особо злостное хулиганство по чч. 2 и 3 ст. 339 УК.

Отдельным участникам группы также вменяют в вину кражи (чч. 1 и 2 ст. 205 УК), грабежи (ч. 1 ст. 206 УК), вымогательства (ч. 1 ст. 208 УК), распространение порнографических материалов и изображений с использованием интернета (ч. 2 ст. 343 УК), сообщает БелаПАН.