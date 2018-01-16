На 17 января синоптики прогнозируют метель и сильный ветер. Объявлен оранжевый уровень

Метель и сильный ветер прогнозируются в Беларуси 17 января.

В среду будет облачно, ночью — с прояснениями. На большей части территории ожидается снег, метель, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 7-12 м/с, ночью и утром во многих районах, днем по северо-востоку страны с порывами до 15-20 м/с.

Объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и снега.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза, днем — от минус 5 до плюс 1 градуса, сообщает Белгидромет.