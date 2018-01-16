Freedom House: Беларусь по-прежнему находится в группе несвободных стран

В новом рейтинге гражданских и политических свобод Беларусь по-прежнему находится в группе несвободных стран. Опубликованный 16 января рейтинг подготовлен международной правозащитной организацией Freedom House и оценивает ситуацию в 195 государствах.

Вместе с Беларусью в группу несвободных стран входят Россия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Турция, Казахстан, Иран, Сирия, Китай, Венесуэла, Египет, Куба, Мавритания, Алжир, Саудовская Аравия, Оман, Йемен, Ирак, Афганистан, Чад, Сомали, Эфиопия, Судан, Зимбабве, Ангола, Конго, Габон, Камерун, Центрально-Африканская Республика, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа.

Среди ближайших соседей Беларуси частично свободной признана Украина, свободными — Польша, Литва, Латвия.

25% всех стран признаны несвободными, 30% — частично свободными, 45% — свободными.

«В 2017 году демократия столкнулась с самым серьезным кризисом последних десятилетий, так как ее основные принципы, включая гарантии свободных и справедливых выборов, права меньшинств, свободу печати и верховенство закона, подверглись нападению по всему миру», — отмечают правозащитники.

Сокращение гражданских и политических свобод зафиксировано в 71 стране, только в 35 есть улучшение показателя свободы, пишет БелаПАН.