Белорусский суд признал Азаренко основным опекуном над ее сыном

Ленинский суд города Минска признал Викторию Азаренко основным опекуном над ее сыном Лео. Калифорнийский суд подтвердил, что это решение имеет силу и на территории США.

Как сообщил знакомый с ситуацией источник, белорусский суд рассмотрел все спорные вопросы по делу об опеке над сыном Виктории Азаренко и Билли МакКига еще до передачи его в американский суд. В том числе были рассмотрены вопросы по месту жительства ребенка и порядке участия в воспитании несовершеннолетнего обоих родителей.

Решения были приняты в пользу ребенка с учетом интересов Азаренко и МакКига. Ленинский суд города Минска признал Викторию Азаренко основным опекуном (ребенок должен постоянно находиться с матерью и может видеться с отцом в порядке, определенным судом). Основным местом жительства Лео названа Республика Беларусь.

Представители Билли МакКига пытались обжаловать это решение в Минском городском суде, но конституционная жалоба была отклонена. Летом 2017 года МакКиг обратился в американский суд с просьбой не учитывать решение, приятное на территории Беларуси, и самостоятельно рассмотреть вопросы, касающиеся места жительства и определения порядка участия родителей в воспитании несовершеннолетнего ребенка. После изучения дела калифорнийский судья подтвердил, что оно могло быть рассмотрено на территории Республики Беларуси и имеет законную силу, пишет TUT.by.