В Минске направлено в суд уголовное дело в отношении создателя финансовой пирамиды

В Минске следственные органы впервые расследовали и направили в суд уголовное дело в отношении создателя финансовой пирамиды.

25-летний пинчанин с января 2015 года по сентябрь 2016-го руководил белорусской веткой компании KairosTechnologiesLTD, которая занималась нелегальным привлечением денежных средств населения, сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова.

Граждане предоставляли часть жесткого диска своих компьютеров в аренду и оплачивали вступительный взнос — от 125 до 2.777 долларов США. После этого вкладчики получали ежемесячный доход в 20% от внесенной суммы якобы за хранение зашифрованной информации крупных корпоративных клиентов. При этом выплаты производились за счет новых «инвесторов» компании.

Оплачиваемая аренда части жесткого диска являлась основой «легенды», согласно которой деятельность компании осуществлялась исключительно в IT-сфере. При этом по надежности, скорости доступа и цене предлагаемая услуга не могла конкурировать с аналогичными продуктами крупных компаний. Данный факт подтверждается заключением компьютерно-технической экспертизы, проведенной центральным аппаратом Госкомитета судебных экспертиз.

Офис организации зарегистрирован в Великобритании, а непосредственные кураторы белорусского фигуранта работали в Украине. В ходе личных встреч он получал рекомендации по развитию ветки по принципу «пирамиды Понци», когда доходы более ранних инвесторов обеспечиваются за счет средств, полученных от более поздних инвесторов, с элементами сетевого маркетинга. В переписке в социальных сетях с зарубежными компаньонами пинчанин называл эту схему «гибло-затхлой».

При этом он на своей личной странице позиционировал себя успешным бизнесменом, имеющим неограниченные материальные возможности.

Молодой человек проводил яркие презентации, семинары и акции с приемами, рассчитанными на представителей среднего класса, не имеющих познаний в области экономики. На каждом мероприятии он убеждал пришедших в легальности деятельности компании, что в совокупности с продуманной стратегией маскировки позволило ей функционировать на протяжении длительного времени. В ходе проверки причастность других лиц, занимавших нижестоящие ступени в иерархии, к заведомо противоправной деятельности не нашла своего подтверждения.

Ветка структуры подследственного насчитывала 108 вкладчиков, суммарный доход составил свыше 320.000 рублей. Еще около 250 белорусов входили в команду лидеров из иностранных государств, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с привлечением денежных средств, электронных денег граждан, если выплата дохода или возврат денежных средств, электронных денег осуществляются полностью или частично за счет привлеченных денежных средств, электронных денег других граждан, с получением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой).

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На его имущество наложен арест.

Материалы дела переданы прокурору для изучения.