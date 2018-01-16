В Германии школьный автобус въехал в стену: пострадали более 40 человек
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В немецком городе Эбербах утром 16 января школьный автобус, перевозивший детей, врезался в стену жилого дома, сообщает SWR.
По предварительным данным полиции, автобус по неизвестным причинам вылетел из переулка на встречную полосу, задев три легковых автомобиля, и врезался в жилое здание.
В результате аварии пострадали 48 человек. Assotiated Press отмечает, что среди пострадавших — 21 ребенок, а также водители автобуса и одного из автомобилей.
Состояние семерых детей оценивается как тяжелое, их доставили в больницу на спасательных вертолетах.
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