В Германии школьный автобус въехал в стену: пострадали более 40 человек

В немецком городе Эбербах утром 16 января школьный автобус, перевозивший детей, врезался в стену жилого дома, сообщает SWR.

По предварительным данным полиции, автобус по неизвестным причинам вылетел из переулка на встречную полосу, задев три легковых автомобиля, и врезался в жилое здание.

В результате аварии пострадали 48 человек. Assotiated Press отмечает, что среди пострадавших — 21 ребенок, а также водители автобуса и одного из автомобилей.

Состояние семерых детей оценивается как тяжелое, их доставили в больницу на спасательных вертолетах.