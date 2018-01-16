В Минске пьяный водитель напал на мужчину, который снимал его на мобильник

Нетрезвый водитель забрал мобильный телефон у молодого человека, который пытался снять на видео попытки водителя выехать из двора. Инцидент имел место в Минске во дворе дома № 105 по улице Слободской.

Как рассказал потерпевший, во дворе дома он увидел автомобиль «Пежо», который хаотично двигался, заезжал на бордюры и тротуар. Мужчина предположил, что водитель находится в состоянии опьянения и стал снимать его действия на камеру мобильного телефона. При этом свидетель пытался убедить водителя заглушить двигатель и выйти из автомобиля.

Водитель действительно вышел из салона и набросился на снимавшего его минчанина с кулаками. Упавший на асфальт в ходе борьбы мобильный телефон iPhone S5 водитель подобрал и поспешил скрыться, при этом свой автомобиль оставил незапертым.

Лишившийся мобильника свидетель обратился в милицию. Нетрезвый водитель был вскоре задержан.

Им оказался нигде не работающий и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1989 года рождения. В 2016 году молодой человек был лишен водительских прав.

Сотрудникам милиции он рассказал, что в тот день приехал на улицу Слободскую к знакомой девушке, но та отказалась с ним встретиться. Расстроенный молодой человек купил две двухлитровые бутылки пива и выпил их в салоне машины.

При медицинском освидетельствовании в крови у водителя содержалось 2,6 промилле алкоголя, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за грабеж (ч. 1 ст. 206 УК). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.