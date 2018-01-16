«Белавиа» запускает рейс Минск — Ростов-на-Дону — Минск

«Белавиа» 27 апреля запустит рейс по маршруту Минск — Ростов-на-Дону — Минск, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Полеты в Ростов-на-Дону будут осуществляться на регулярной основе четыре раза в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и субботам) с вылетом из Минска в 23:10 и прибытием в международный аэропорт Ростов-на-Дону на следующий день в 01:25. Обратный рейс из Ростова-на-Дону планируется осуществлять по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям с вылетом в 4:00 и прилетом в национальный аэропорт Минск в 6:20. Время для аэропортов указано местное.

«Мы рассчитываем, что запуск прямого рейса между Минском и Ростовом-на-Дону в первую очередь будет способствовать экономическому росту обоих городов и развитию сотрудничества Республики Беларусь и регионов Российской Федерации. Кроме этого, мы уверены, что данный рейс будет популярен в период чемпионата мира по футболу 2018. Болельщики из Беларуси и европейских стран смогут с комфортом добраться до Ростова-на-Дону», — отметил генеральный директор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Полеты планируется осуществлять на 76-местном Embraer-175. Время в пути составит около двух с половиной часов. Стоимость авиабилетов при покупке на сайте belavia.by в одну сторону составляет от 106 евро, включая таксы и сборы, и от 199 евро — туда-обратно. Билеты уже в продаже.