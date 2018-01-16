ЦИК определил порядок иностранного наблюдения на местных выборах

Центризбирком на заседании 16 января принял постановление о порядке иностранного наблюдения на местных выборах, которые состоятся 18 февраля.

Как отметила глава ЦИК Лидия Ермошина, на местные выборы иностранные наблюдатели не приглашаются. Однако по традиции представители дипломатических ведомств, аккредитованные в Беларуси, смогут принять участие в наблюдении.

Например, отметила Ермошина, представители посольства США интересовались возможностью участия в наблюдении — они попросили аккредитовать в качестве наблюдателей девять сотрудников диппредставительства. Вопросами наблюдения за выборами интересовались и другие дипломатические представительства, добавила глава ЦИК.

В принятом сегодня постановлении утверждена форма анкеты и удостоверения иностранного наблюдателя. Дипломатические представители должны будут направить в Центральную комиссию анкету, после рассмотрения которой им будут выдаваться удостоверения.

На заседании комиссии отмечалось, что иностранные наблюдатели смогут получать информацию о количестве избирателей на участке, а также данные о числе проголосовавших. Им разрешено находиться на заседаниях любых избирательных комиссий до окончания подсчета голосов, пишет БелаПАН.

На заседании также было сообщено, что на местных выборах 2010 года количество иностранных наблюдателей составило 50 человек, 2014-го — всего 15.