На рынок Беларуси вышла международная платежная система JCB

«Белинвестбанк» первым из белорусских банков начал прием карт JCB — одной из крупнейших международных платежных систем.

Платежная система JCB — одна из ведущих международных платежных систем, основанная в Японии в 1961 году. В 1981 году JCB стала первой платежной системой Азии, которая вышла на международный рынок. Карточки JCB выпускаются в 23 странах, их пользователями являются более 105 млн человек.

В Беларуси держатели карт JCB смогут снимать наличные в 500 банкоматах и оплачивать покупки в эквайринговой сети «Белинвестбанка», которая включает более чем 7,3 тыс. торгово-сервисных предприятий.

«Мы расширяем возможности и для держателей карт российской национальной платежной системы «Мир». На территории Беларуси в эквайринговой сети «Белинвестбанка» будут приниматься кобейджинговые карты «Мир-JCB». Оплата покупок и услуг платежными картами JCB и кобейджинговыми «Мир-JCB» избавит от необходимости обменивать иностранную валюту на наличные белорусские рубли», — отметил председатель правления «Белинвестбанка» Андрей Бриштелев.

Пока стороны договорились только об эквайринге карточек JCB в Беларуси, но в перспективе не исключается их эмиссия на территории страны, отмечает БелаПАН.

Фото parisinfo.com