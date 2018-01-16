Витеблянка продавала всей стране в интернете несуществующие шубы

В Витебске возбуждены уголовные дела за мошенничество и растрату вверенного имущества в отношении 23-летней жительницы областного центра.

С ноября по декабрь 2017 года фигурантка создавала на интернет-площадке страницы, где размещала объявления о продаже шуб. Когда покупатели переводили на банковскую карточку деньги, она завладевала ими. Никому из покупателей шубы не отправлялись. Полученными средствами женщина распоряжалась по своему усмотрению. С заявлениями о мошенничестве в правоохранительные органы обратились 16 жителей всех регионов страны. Они перевели жительнице Витебска суммы от 75 до 400 рублей, сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

По данным следствия, витеблянка в декабре 2016 года уговорила знакомую оформить для нее рассрочку на мобильный телефон стоимостью более 360 рублей, уверяя, что сама возместит долг и исполнит условия договора. Получив телефон, принятые на себя обязательства женщина не исполнила, рассрочку не выплатила.

Кроме того, подозреваемая в феврале 2017 года получила от знакомого во временное пользование на две недели цифровую фотокамеру Canon, которую в тот же день сдала в ломбард в Витебске. Причиненный потерпевшему ущерб составил более 1.530 рублей.

К подозреваемой применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

Следователи устанавливают других потерпевших.