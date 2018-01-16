На проведение местных выборов заложен бюджет в 19,3 млн рублей

Смета расходов на подготовку и проведение местных выборов, которые состоятся 18 февраля, сокращена на 10%. Соответствующая информация прозвучала 16 января на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

Решение о сокращении сметы расходов на проведение местной избирательной кампании ЦИК принял на основании республиканского бюджета на этот год.

В ноябре Центризбирком предлагал выделить на проведение местных выборов 21 млн 491 тыс. рублей, однако в окончательном варианте проекта бюджета сумма была снижена до 19 млн 386 тыс. рублей.

Центризбирком принял решение сократить расходы на канцтовары, транспортные услуги, услуги связи, командировки.

Заработная плата членов избирательных комиссий уменьшилась в среднем на 5,5%. Например зарплата члена участковой комиссии в день голосования составит 67 рублей после вычета налогов, пишет БелаПАН.