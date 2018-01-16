Арина Соболенко проиграла в первом круге Australian Open

19-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко (66-е место в мировом рейтинге) выбыла из борьбы в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии.

16 января в первом круге лучшая спортсменка Беларуси 2017 года по итогам опроса БелаПАН за 2 часа 5 минут проиграла 21-летней австралийке Эшли Барти (17) — 7:6 (7:2), 4:6, 4:6. Это была первая очная встреча теннисисток

Для Арины Соболенко нынешний Australian Open был первым в карьере.

Ранее во второй круг турнира вышла 23-летняя белоруска Александра Саснович (56). Ее следующей соперницей будет 28-й номер посева 35-летняя Мирьяна Лучич-Барони (30) из Хорватии. Соперницы сыграют между собой впервые.