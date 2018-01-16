Умер белорусский актер Петр Юрченков. Ему был 41 год

Белорусский театральный и киноактер Петр Юрченков ушел из жизни на 42-м году. Прощание с артистом пройдет 18 января.

Петр Юрченков и режиссер Александр Ефремов на кинофестивале «Лістапад-2017»

Петр Юрченков-младший — из актерской семьи. Его отец — заслуженный артист Беларуси Петр Юрченков работал в Театре-студии киноактера. Первые роли в кино Юрченков-младший сыграл еще в детстве (фильм «Папа», режиссер А.Карпов, 1983 год). За его плечами длинный список киноработ, среди которых сериалы «Закон», «Киднеппинг», «Вокзал», фильмы «Поводырь», «Без сына не приходи», «Нетерпение души», «Последняя роль», «Следы на воде».

Юрченков-младший играл в Купаловском театре, а с 2001 года служил в Театре-студии киноактера.

«Он был умным артистом, умным душой и вместе с тем в нем жила какая-то детская бесшабашная энергия, то, что так любили и чему покорялись зрители», — отметили БЕЛТА в Театре-студии киноактера.