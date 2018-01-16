Датский изобретатель Мадсен обвиняется в сексуальном насилии, убийстве и расчленении шведской журналистки

Предъявлено окончательное обвинение датскому изобретателю и капитану подлодки «Наутилус» Петеру Мадсену. Его обвиняют в убийстве шведской журналистки Ким Валль, насильственных действиях сексуального характера (с отягчающими обстоятельствами) и расчленении трупа.

Следствие считает, что Мадсен заранее спланировал убийство. Точный способ убийства неизвестен, но предположительно капитан задушил журналистку или перерезал ей горло.

Что за действия сексуального характера он совершал и была ли Валль в этот момент еще жива, не уточняется.

Обвинение намерено требовать для Мадсена пожизненного заключения — смертной казни в Дании нет. Рассматривается также вопрос о принудительном лечении по итогам психиатрического обследования. Подлодку «Наутилус» обвинение намерено конфисковать для последующего уничтожения, передает Meduza.

Мадсен и Валль вместе отправились в плавание на «Наутилусе» 10 августа. Когда подлодка не вернулась, были объявлены поиски. Но из воды спасли только Мадсена, заявившего, что он высадил журналистку, а подлодка затонула из-за неисправности.

Впоследствии в море обнаружили части тела Валль со следами расчленения, которые были привязаны к грузу. «Наутилус» также подняли из воды для обследования.

В ходе допросов Мадсен признал, что расчленил тело Валль. Он утверждал, что она погибла от случайного удара люком по голове. Затем Мадсен изменил показания и заявил, что журналистка отравилась угарным газом.