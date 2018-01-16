Фотофакт. Посольство Великобритании нашло в Минске свою Abbey Road

/ Культура
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Сотрудники посольства Великобритании в Беларуси повторили знаменитую фотографию группы The Beatls, на которой ливерпульская четверка переходит Эбби-Роуд.

«В этот день в 1957 году открылся Cavern Club, ставший всемирно известным после того, как в нем почти 200 раз выступили «Битлз». Эта дата вдохновила посольство Великобритании в Минске на создание зимней версии знаменитой фотографии Abbey Road», — сообщается в аккаунте британского посольства в Instagram.

Abbey Road — это двенадцатый студийный альбом The Beatls, названный в честь студии звукозаписи, расположенной на одноименной улице в Лондоне.

 


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Тэги: посольство Великобритании Abbey Road The Beatles Город: Минск

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