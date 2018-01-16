«Телефонному террористу» из Барановичей грозит пять лет колонии за ложное минирование дома

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Уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК (заведомо ложное сообщение об опасности) возбуждено в отношении 50-летнего неработающего жителя Барановичей.

«Телефонному террористу» из Барановичей грозит пять лет колонии за ложное минирование дома

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, 15 января с 16:00 до 17:30 мужчина несколько раз позвонил в Барановичский ГОВД и сообщал о готовящемся взрыве в доме, где он проживает.

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Из одноэтажного многоквартирного дома было эвакуировано 11 человек. Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 взрывоопасных предметов в доме не обнаружила.

Фигурант уголовного дела задержан и помещен в психоневрологический диспансер с предварительным диагнозом «острое психическое расстройство на фоне употребления алкоголя».

Ранее мужчина судим не был. Один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

 


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Тэги: ложное минирование Персона: Дмитрий Иванюк Город: Барановичи

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