«Телефонному террористу» из Барановичей грозит пять лет колонии за ложное минирование дома

Уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК (заведомо ложное сообщение об опасности) возбуждено в отношении 50-летнего неработающего жителя Барановичей.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, 15 января с 16:00 до 17:30 мужчина несколько раз позвонил в Барановичский ГОВД и сообщал о готовящемся взрыве в доме, где он проживает.

Из одноэтажного многоквартирного дома было эвакуировано 11 человек. Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 взрывоопасных предметов в доме не обнаружила.

Фигурант уголовного дела задержан и помещен в психоневрологический диспансер с предварительным диагнозом «острое психическое расстройство на фоне употребления алкоголя».

Ранее мужчина судим не был. Один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.