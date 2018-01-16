Ермошина: в переносе выборов на более ранний срок нет нарушения Конституции
Перенос даты выборов на более ранний срок не является нарушением конституционных норм, заявила 16 января журналистам председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.
Ранее глава ЦИК заявляла о необходимости переноса одной из избирательных кампаний 2020 года — парламентской или президентской, которые практически совпадают по срокам проведения — на 2019 год.
«Никаких нарушений Конституции в переносе выборов нет. Есть нарушение Конституции только тогда, когда выборы отодвигаются, проводятся позже установленного срока. Это возможно только в случае объявления войны или чрезвычайного положения», — сказал Ермошина.
«Дата выборов определяется исходя из целесообразности. Например, в Индии календарь выборов формируется с учетом сезона дождей. Любое государство должно думать обо всех остальных вопросах. Это прежде всего экономическое, социальное положение, проведение других избирательных кампаний, политические настроения», — отметила председатель ЦИК, сообщает БЕЛТА.
Ранее в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич отметил, что при определении сроков выборов власти будут руководствоваться не Конституцией и правовыми соображениями, а политическими. «Если понадобится, то Конституционный суд обоснует любое политическое решение», — считает аналитик.
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