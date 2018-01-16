Реальные денежные доходы белорусов растут третий месяц подряд

Реальные денежные доходы населения Беларуси в январе—ноябре 2017 года выросли на 1,5% к уровню января—ноября 2016 года, свидетельствуют данные Белстата.

Под реальными денежными доходами понимаются доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, пишет БелаПАН.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,9%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,3%.

Рост реальных денежных доходов населения наметился уже по итогам девяти месяцев, составив 0,4% в январе—сентябре. По итогам десяти и одиннадцати месяцев рост продолжился.

До этого реальные денежные доходы населения продолжали падать более двух лет. При этом с начала 2017 года темп их падения замедлился. Если в целом за 2016 год доходы населения снизились на 7,3%, то в январе 2017-го к аналогичному прошлогоднему периоду — на 4,5%, в январе—феврале — на 3,2%, в январе—марте — на 2,2%, в январе—апреле — на 1,5%, январе—мае — на 1,2%, январе—июне — на 0,8%, январе—июле — на 0,5%, январе—августе — на 0,1%, январе—сентябре — на 0,4%, январе—октябре — на 0,9%.

Тем не менее независимые экономисты скептически оценивают наметившийся рост реальных доходов.

«Органы власти стараются изобразить улучшение ситуации для населения перед местными выборами и для Лукашенко. Перед выборами надо перед народом в чем-то отчитываться — хотя бы в том, что какой-то рост произошел. Говорить о том, что это перелом или устойчивая тенденция, пока не приходится», — отмечал ранее в комментарии БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия», член Совета по развитию предпринимательства Ярослав Романчук.

По последним данным официальной статистики, средняя номинальная начисленная заработная плата в ноябре по сравнению с октябрем 2017 года снизилась на 4,1 рубля (на 0,5%) и составила 836,9 рубля.

Александр Лукашенко требовал от правительства довести среднюю зарплату до 1.000 рублей к концу 2017 года.