Пляж, бассейн или озеро: немцы рассказали, где любят заниматься сексом

Обычный секс в четырех стенах уже давно наскучил жителям Германии. В поисках новых ощущений они стараются разнообразить свою жизнь приключениями, предаваясь любовным утехам в самых разнообразных местах: в офисе, автомобиле, метро, самолете и даже на улице.

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Согласно новому исследованию интернет-порталов Kompass и Poppen, мужчинам больше, чем женщинам нравится секс под открытым небом. Только 5% из них считают занятие сексом на природе неприемлемым. Среди женщин этот показатель намного выше — 13%. Результаты также показали, что желание заняться сексом на улице непосредственно зависит от возраста людей. Только 10% женщин возрастом от 18 до 27 лет отказались бы от этого занятия на природе.

Как выяснилось в ходе опроса, самыми любимыми местами для занятия сексом являются пляж, бассейн или озеро. Для 34% женщин и 39% мужчин места возле водоемов являются наиболее приемлемыми для любовных утех. Женщины в этом плане немного романтичнее, чем мужчины. Большинство из них предпочли бы заняться сексом со своим возлюбленным где-то под звездным небом у костра. Мужчин в этом отношении больше привлекают зеленые зоны, такие как парк или лес.

Таким образом, женщины в Баварии больше всего предпочитают заниматься сексом при лунном свете у костра (39%). На пляже любовным соблазнам готовы поддаться 31% опрашиваемых, в парке или в лесу — 14%, дома — 11%, в саду или на балконе — 5%.

Что касается мужчин, то их больше всего привлекают места возле водоемов (38%). Они также не против заняться сексом на природе возле костра (26%), в парке или лесу (25%), дома (6%), в саду или на балконе (5%), пишет germania.one.