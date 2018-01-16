Москвичка Софья Лапина отказалась от участия в финале белорусского отбора на «Евровидение»

Российская исполнительница Софья Лапина решила отказаться от участия в отборе представителя Беларуси на «Евровидение-2018». Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на продюсера певицы Сергея Кима.

В пресс-службе Белтелерадиокомпании сообщили, что пока не получали от певицы официального уведомления.

«Я не хочу быть декорацией на чужом празднике жизни», — заявила Софья Лапина в эфире «Еврорадио».

Речь идет о скандале, связанном с украинским певцом Никитой Алексеевым, против которого выступил ряд участников финала. Они считают, что композиция Алексеева Forever нарушает правила участия в конкурсе, так как была исполнена ранее оговоренного в правилах национального отбора срока. При этом Сергей Ким считает, судя по реакции организаторов на сложившуюся ситуацию, более чем вероятным, что представлять Беларусь будет именно Алексеев.

Финалисты национального отбора должны в течение недели подписать договор с Белтелерадиокомпанией. Неподписание договора будет автоматически означать отказ от участия в финале.

На открытом прослушивании Софья Лапина исполнила композицию Gravity. Преподавателем по вокалу Лапиной является известный белорусский певец Петр Елфимов.

Сегодня в Белтелерадиокомпании была проведена жеребьевка финала национального отбора. По ее результатам Софья Лапина должна была выступать под номером 4.