ФСБ задержала белоруса, пытавшегося в багажнике авто ввезти в Россию иностранца

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В неприятную историю попал белорус: на границе с Россией на трассе М1 «Минск-Москва» его задержали представители Погранслужбы ФСБ.

ФСБ задержала белоруса, пытавшегося в багажнике авто ввезти в Россию иностранца

Все дело в том, что наш соотечественник пытался провезти в багажнике автомобиля гражданин одного из среднеазиатских государств.

«Для выяснения всех обстоятельств совершенного правонарушения иностранец задержан на двое суток. С водителя транспортного средства взяты объяснения», — отметили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Смоленской области.


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Тэги: нелегальная миграция Беларусь-Россия-граница Город: Смоленск

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