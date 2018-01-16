ФСБ задержала белоруса, пытавшегося в багажнике авто ввезти в Россию иностранца

В неприятную историю попал белорус: на границе с Россией на трассе М1 «Минск-Москва» его задержали представители Погранслужбы ФСБ.

Все дело в том, что наш соотечественник пытался провезти в багажнике автомобиля гражданин одного из среднеазиатских государств.

«Для выяснения всех обстоятельств совершенного правонарушения иностранец задержан на двое суток. С водителя транспортного средства взяты объяснения», — отметили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Смоленской области.