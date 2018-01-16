Кроссовки с проездным билетом вызвали в Германии ажиотаж

В Германии вызвало ажиотаж начало продаж кроссовок Adidas EQT Support 93/Berlin. Как отмечается, обувь оснащена вмонтированным в них годовым проездным на городской общественный транспорт немецкой столицы.

Как отмечает The Local, кроссовки выпущены ограниченным тиражом в полтысячи пар по цене 180 евро, а в очереди за обувью собралось гораздо больше, чем 500 человек.

Сейчас в берлине достаточно холодно, но капризы погоды не испугали желающих приобрести кроссовки с проездным.

Многие из потенциальных покупателей заняли место еще днем понедельника и ждали начала продаж, намеченного на вторник, 16 января, в палатках и спальных мешках, пишет rusverlag.de.

Фишка новинки от известного производителя одежды и обуви для спорта заключается в вшитом в язычок единым проездным, который дает право на пользование берлинскими автобусами, трамваями, метро и паромами до конца текущего года. Обычный подобный билет стоит в Берлине 761 евро.

При таком раскладе обувь становится для покупателей лишь дополнительным приятным бонусом к почти «бесплатному» проездному.