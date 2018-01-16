Экс-посол США в Украине назвал плохой новостью позицию МВФ по законопроекту Порошенко об Антикоррупционном суде

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер назвал плохой новостью позицию Международного валютного фонда относительно президентского законопроекта об Антикоррупционном суде в контексте возможности получения Украиной следующего кредитного транша. Об этом эксперт сообщил в микроблоге Twitter, пишет УНИАН.

«МВФ критикует законопроект об Антикоррупционном суде. Не соответствует обязательствам Киева в соответствии с программой МВФ. Плохие новости для возобновления предоставления Украине кредита от МВФ», — считает Пайфер.