Белорусы проиграли французам на ЧМ по гандболу

Мужская национальная сборная Беларуси провела третий поединок группового раунда чемпионата мира по гандболу.

После победы над австрийцами 12 января — 27:26 и поражения от норвежцев 14 января — 28:33 наша команда сегодня уступила французам — 25:32.

У нашей команды отличились: Подшивалов (6 голов), Баранов, Гайдученко и Юринок (все — по 4), Шилович (3), Бабичев, Карвацкий, Кулеш, Пуховский (все — по 1).

В группе В не сыгран один матч: Норвегия — Австрия (16 января, 22.30). От его исхода зависит попадание белорусской сборной во второй этап.

Положение команд: Франция — 6 очков (3 игры; разница мячей 97-82), Норвегия — 2 (2; 64-60), Беларусь — 2 (3; 80-91), Австрия — 0 (2; 52-60).

Фото пресс-службы БФГ