Белорусская сборная вышла во второй этап мужского ЧЕ по гандболу

Мужская сборная Беларуси по гандболу квалифицировалась во второй этап чемпионата Европы в Хорватии (12-28 января).

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В группе В команда Юрия Шевцова заняла третье проходное место, победив Австрию (27:26) и проиграв вице-чемпиону мира Норвегии (28:33) и чемпиону мира Франции (25:32).

Итоговое положение: Франция — 6 очков (разница мячей 97-82), Норвегия — 4 (103-88), Беларусь — 2 (80-91), Австрия — 0 (80-99).

На втором этапе, где учитываются очки, набранные в очных встречах с его участниками, белорусская сборная попала в группу I: Швеция — 4 очка (разница мячей 65-56), Франция — 4 (64-56), Хорватия — 2 (63-57), Норвегия — 2 (64-60), Беларусь — 0 (53-65), Сербия — 0 (47-62).

18 января Беларусь сыграет с Хорватией, 22-го — со Швецией, 24-го — с Сербией.

Две лучшие команды выходят в полуфинал, третья играет за пятое место с третьей командой группы II, передает БелаПАН.