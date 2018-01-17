Курникова и Иглесиас опубликовали фото родившихся у них близнецов

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас опубликовали в Instagram фото родившихся у них близнецов на страницах.

My Sunshine Публикация от Anna Аня (@annakournikova) Янв 16, 2018 at 10:48 PST

Спортсменка и артист подписали их «Мое солнышко».

О том, что у 36-летней спортсменки и 42-летнего певца родились близнецы, стало известно в декабре 2017 года. Мальчика назвали Николас, девочку — Люси.

My Sunshine Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Янв 16, 2018 at 9:39 PST

Это первенцы для пары, которая вместе с 2001 года.

36-летняя Курникова завершила карьеру теннисистки в 2003 году из-за травмы. Наивысшее ее место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) — восьмое.

В октябре 2016 года Курникову включили в Зал теннисной славы. Она — единственная российская теннисистка, которая становилась первой ракеткой мира в парном разряде. В дуэте с Мартиной Хингис из Швейцарии она дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии.