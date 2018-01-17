Самолет United Airlines совершил вынужденную посадку из-за переполненных туалетов

Самолет американской авиакомпании United Airlines совершил вынужденную посадку из-за переполненной системы канализации туалетов и невозможности пассажиров в связи с этим пользоваться уборными, сообщает телеканал Fox News.

Лайнер, следовавший из Денвера на Гавайи, примерно на половине пути развернулся и вынужденно сел в аэропорту Сан-Франциско. На земле было принято решение заменить самолет.

Выяснилось, что наземные службы в Денвере не обслужили судно перед вылетом. «Этот опыт оказался неприятным и разочаровывающим», — заявил представитель United Airlines в дополнение к извинениям. Компания постаралась загладить вину и предложила пассажирам на выбор либо зачисление 10 тысяч бонусных миль либо ваучер на 200 долларов.