Нацбанк привлек почти 70 млн долларов от продажи очередного выпуска облигаций

Национальный банк Беларуси реализовал облигации почти на 70 млн долларов США.

16 января был проведен аукцион процентных ставок, в ходе которого размещался выпуск облигаций Нацбанка, номинированных в иностранной валюте, со сроком обращения 365 дней.

По информации главного банка страны, к аукциону были допущены заявки, содержащие 21 предложение от девяти участников со ставками от 2,7800 до 4,7493% годовых на общую сумму 150,36 млн долларов США. Принято решение установить фактический объем размещения в сумме 69,86 млн долларов США, передает БелаПАН.

Средневзвешенная ставка составила 3,0832% годовых, удовлетворено 17 предложений семи участников.

Планируемый объем операций на следующий аукцион по размещению облигаций Нацбанка, номинированных в иностранной валюте, который будет проведен 30 января, определен в 75 млн долларов США.

С января 2017 года Нацбанк перешел к размещению валютных облигаций в формате проведения аукционов процентных ставок — для привлечения средств в иностранной валюте на условиях, максимально приближенных к рыночным. До этого облигации размещались после прямых переговоров.